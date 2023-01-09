В Петербурге подростки взорвали петардой унитаз в ресторане и попали на видео

В полицию 8 января обратился местный житель по имени Роман. Он рассказал, что 3 января группа подростков бросила петарду в унитаз ресторана, из-за чего часть конструкции оказалась повреждена. Он пообещал позже предоставить справку о материальном ущербе. Другие подробности не приводятся.