Украинский посол в Британии обвинил Запад в отправке Киеву устаревшего вооружения

ВСУ получают в качестве военной поддержки со стороны Запада устаревшее вооружение и оборудование с истекшим сроком годности, сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.
В то же время дипломат заметил, что украинские военные вынуждены использовать даже такое оружие.
«Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время, никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» — сказал Пристайко в комментарии Newsweek.
Ранее в Правительстве ФРГ заявили, что Берлин не станет отправлять на Украину танки Leopard 2, опасаясь втягивания в конфликт с Россией.