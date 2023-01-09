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Политолог Кедми объяснил нежелание России и Китая создавать военно-политический союз

Политика
Политолог Кедми объяснил нежелание России и Китая создавать военно-политический союз

Российское руководство не желает создавать союз с Китаем из-за того, что это лишит его возможности в любой ситуации действовать в интересах своего государства. Политолог из Израиля Яков Кедми в двух словах объяснил бессмысленность такого альянса.

Эксперт напомнил, что некоторые деятели РФ и Запада периодически говорят о том, что Москва и Пекин могут сформировать военно-политический союз. Однако, по мнению Кедми, размышления на эту тему возникают лишь из-за плохой осведомленности.

Политолог выразил уверенность в том, что ни китайскому, ни российскому государствам подобное единение просто ни к чему. Соответствующее заявление аналитик сделал в эфире YouTube-канала «Alexander Waldman Нейтральная полоса».

«Когда вы заключаете союз с другим государством, вы берете на себя обязательства действовать военным путем в его интересах, а это не обязательно ваши интересы. Поэтому нынешние близкие отношения России и Китая лучше любого союза», — сказал Кедми.

Ранее МИД Китая заявил о готовности и дальше развивать двусторонние отношения с Москвой.
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