Немецкий депутат Крупалла: поставки оружия Украине не отвечают интересам Германии

Депутат бундестага прокомментировал заявление вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о том, что Киев в будущем может получить немецкие танки Leopard. Крупалла отметил, что никакие обязательства перед НАТО не могут вынуждать Берлин становиться стороной конфликта на Украине.