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Немецкий депутат Крупалла: поставки оружия Украине не отвечают интересам Германии

Армия
Немецкий депутат Крупалла: поставки оружия Украине не отвечают интересам Германии

Поставками оружия Украине власти втягивают Германию в противостояние с Россией, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Депутат бундестага прокомментировал заявление вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о том, что Киев в будущем может получить немецкие танки Leopard. Крупалла отметил, что никакие обязательства перед НАТО не могут вынуждать Берлин становиться стороной конфликта на Украине.

«В интересах граждан Германии было бы прекратить поставки оружия и восстановить экономические отношения с Россией», — заявил он.

По его словам, Берлину следует сосредоточиться на поиске пути для дипломатического урегулирования украинского конфликта.
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