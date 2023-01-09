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Из горящей многоэтажки во Владикавказе спасли 101-летнюю женщину

Происшествия
Из горящей многоэтажки во Владикавказе спасли 101-летнюю женщину

Сотрудники МЧС спасли 101-летнюю жительницу Владикавказа из задымленной квартиры на проспекте Коста. Из-за густого дыма пенсионерка не могла выбраться самостоятельно.

Также пожарные спасли мужчину из квартиры на шестом этаже — он также не смог эвакуироваться из-за сильного задымления. Медицинская помощь никому из граждан не потребовалась.

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома из-за воспламенения новогодней елки. Из здания эвакуировали 95 человек. К тушению привлечены 18 огнеборцев и шесть единиц техники.
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