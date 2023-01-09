Худяков заявил, что оскорбивший Россию Смольянинов потерял честь и достоинство

Актер Артур Смольянинова выступил с критикой миссии российских властей на Украине, за что попал в список врагов собственной страны. Бывший депутат Роман Худяков уверен, что артист стал изгоем, который в один момент лишился родины.
Резкие слова Смолянинова не остались без внимания россиян, известных людей и даже следственных органов, которые намерены возбудить в отношении него уголовное дело по распоряжению Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Худяков уверен, что СК РФ занимается правильным делом, так как оскорбляющие свою страну артисты разъезжают по Европе с антироссийскими высказываниями, чтобы зарабатывать на своей позиции деньги.
«Такие люди, как Смолянинов, — это предатели. Теперь они остались без родины и народа. Каждый должен ответить по всей строгости закона. Я считаю, что против каждого артиста, позволившего себе подобные высказывания в адрес России, нужно завести уголовное дело, после чего надо лишить их всех званий и наград», — заявил экс-депутат в беседе с «Народными Новостями».
Звезда «9 роты» завоевал дурню славу, заявив, что готов взять оружие в руки ради защиты Украины. По словам Смолянинова, ему плевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».