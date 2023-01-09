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Список пассажиров и членов экипажа разбившегося в НАО самолета Ан-2 появился в Сети

Происшествия
Список пассажиров и членов экипажа разбившегося в НАО самолета Ан-2 появился в Сети

Список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-2, разбившегося в Ненецком автономном округе, появился в Сети. Данными поделилась служба «112» в своем Telegram-канале:

Пассажиры:

1. Игнат В., 2004 г. р.;

2. Валентина В.;

3. Лариса С., 2004 г. р.;

4. Юлия Х., 1968 г. р. (погибла);

5. Илья Х., 2011 г. р.;

6. Александр Х., 2008 г. р.;

7. Андрей Х., 2001 г. р.;

8. Вячеслав Х., 2001 г. р.;

9. Михаил Я., 1987 г. р.;

10. Прасковья Я., 2001 г. р.;

Члены экипажа:

11. Иван П., 1964 г. р., пилот (погиб);

12. Владимир Т., 1990 г. р., второй пилот;

В настоящий момент пассажиров эвакуируют с места крушения воздушного судна. Их разместят в здании школы интерната в поселке Каратайка. По уточненным данным, погибли два человека, четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.
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