Список пассажиров и членов экипажа разбившегося в НАО самолета Ан-2 появился в Сети

Список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-2, разбившегося в Ненецком автономном округе, появился в Сети. Данными поделилась служба «112» в своем Telegram-канале:
Пассажиры:
1. Игнат В., 2004 г. р.;
2. Валентина В.;
3. Лариса С., 2004 г. р.;
4. Юлия Х., 1968 г. р. (погибла);
5. Илья Х., 2011 г. р.;
6. Александр Х., 2008 г. р.;
7. Андрей Х., 2001 г. р.;
8. Вячеслав Х., 2001 г. р.;
9. Михаил Я., 1987 г. р.;
10. Прасковья Я., 2001 г. р.;
Члены экипажа:
11. Иван П., 1964 г. р., пилот (погиб);
12. Владимир Т., 1990 г. р., второй пилот;
В настоящий момент пассажиров эвакуируют с места крушения воздушного судна. Их разместят в здании школы интерната в поселке Каратайка. По уточненным данным, погибли два человека, четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.