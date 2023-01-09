Премьера сериала с Фидаровым может сорваться из-за русофобских слов Смольянинова

Выход на экраны продолжения сериала «Ростов», повествующего о возглавившем отдел уголовного розыска бывшем воре-рецидивисте Иване Козыреве, оказался под вопросом из-за высказываний исполнителя главной роли Артура Смольянинова.
Как рассказал ФАН осведомленный источник, именно этот проект упоминал Смольянинов в скандальном интервью, говоря о фильме, в котором он снялся вместе с Сосланом Фидаровым.
«Съемки завершены еще в конце 2021 года. Но он до сих пор монтируется. Там Смольянинов в главной роли. Это продолжение сериала «Ростов». Выйдет он теперь или нет — под большим вопросом. Но гонорар за съемки Смольянинов уже получил», — рассказал источник.
Ранее Фидаров прокомментировал слова Смольянинова о готовности вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Актер подчеркнул, что отличившаяся русофобией звезда фильма «9 рота» никогда не пойдет на фронт.