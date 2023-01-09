Политолог Бекман предрек провал НАТО из-за невозможности принять Швецию и Финляндию

На днях глава шведского кабмина Ульф Кристерссон сказал, что Стокгольм не может выполнить требования, которые выдвинула Анкара для возобновления рассмотрения заявок Швеции и Финляндии в НАТО. Бекман в рамках эфира в медиацентре «Патриот» отметил, что это изначально было понятно, так как ни Стокгольм, ни Хельсинки не смогут сдать Турции проживающих на их территории курдов. В итоге получилось, что заявления Альянса об открытых дверях оказались ложью, что грозит блоку серьезным фиаско, считает Бекман.