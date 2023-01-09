Политолог Бекман предрек провал НАТО из-за невозможности принять Швецию и Финляндию

Обещания НАТО по поводу принятия Швеции и Финляндии в свои ряды грозят военному блоку не только провалом, но и полным распадом. Такую точку зрения озвучил доктор общественно-политических наук, политолог, правозащитник, историк, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман.
На днях глава шведского кабмина Ульф Кристерссон сказал, что Стокгольм не может выполнить требования, которые выдвинула Анкара для возобновления рассмотрения заявок Швеции и Финляндии в НАТО. Бекман в рамках эфира в медиацентре «Патриот» отметил, что это изначально было понятно, так как ни Стокгольм, ни Хельсинки не смогут сдать Турции проживающих на их территории курдов. В итоге получилось, что заявления Альянса об открытых дверях оказались ложью, что грозит блоку серьезным фиаско, считает Бекман.
«Это провал Финляндии, провал Швеции, провал НАТО, провал Столтенберга. Возможно НАТО скоро не будет, потому что они же пообещали, когда начался проект Финляндия, Швеция в НАТО, открытые двери», — сказал Бекман.
Ранее внешнеполитическое ведомство Финляндии заявило о том, что страна не будет вступать в ряды Североатлантического альянса без Швеции. В МИД подчеркнули, что Хельсинки дождется одобрения заявки Стокгольма.