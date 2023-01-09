IW: 40% компаний Германии ожидают сокращения бизнеса в 2023 году

Порядка 40% немецких фирм готовятся в 2023 году к сокращению бизнеса. Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на исследование Немецкого экономического института (IW).
Согласно документу, около 30% компаний в ФРГ прогнозирует стагнацию производства в наступившем году. Четверть представителей бизнеса при этом ожидает роста.
Как спрогнозировали специалисты Международного валютного фонда, экономика Германии, упадет на 0,3%. Наиболее слабые перспективы отмечаются в строительстве, где свыше половины опрошенных IW предприятий ожидают падения производства, и лишь 15% ждут увеличения бизнеса.
Тем временем бизнес в России продолжает оправляться после санкционного удара со стороны Запада. Как российские компании работают в непростой для экономики период, рассказали опрошенные изданием «ФедералПресс» эксперты.