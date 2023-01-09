В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Авторы инициативы предлагают запретить продажу энергетических и других тонизирующих напитков несовершеннолетним гражданам. При этом парламентарии отметили, что в некоторых регионах подобные ограничения уже действуют. Информация о внесении законопроекта была опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Отмечается, что он был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину.