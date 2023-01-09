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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму новый законопроект. Он предполагает введение ограничения на продажу энергетических напитков.

Авторы инициативы предлагают запретить продажу энергетических и других тонизирующих напитков несовершеннолетним гражданам. При этом парламентарии отметили, что в некоторых регионах подобные ограничения уже действуют. Информация о внесении законопроекта была опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Отмечается, что он был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
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