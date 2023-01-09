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Бразильский сенатор Кальерос анонсировал проведение расследования против Болсонару

Политика
Бразильский сенатор Кальерос анонсировал проведение расследования против Болсонару

Бразильские власти намерены провести расследование в отношении бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявил сенатор Бразилии Ренан Кальерос.

Он отметил, что причиной такого решения стали общественные беспорядки, прошедшие накануне в столице страны по вине сторонников Болсонару. Также экс-глава государства будет объявлен в розыск, добавил Кальерос.

Напомним, в воскресенье, 8 января протестующие ворвались в резиденцию действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силва, незаконно проникли в здание конгресса и здание Федерального верховного суда. Вернувшийся в страну да Силва пообещал, что накажет виновных.
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