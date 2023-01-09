Бразильский сенатор Кальерос анонсировал проведение расследования против Болсонару

Напомним, в воскресенье, 8 января протестующие ворвались в резиденцию действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силва, незаконно проникли в здание конгресса и здание Федерального верховного суда. Вернувшийся в страну да Силва пообещал, что накажет виновных.