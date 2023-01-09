Медики дефицитных специальностей будут получать дополнительные выплаты от государства

Российские медики дефицитных специальностей в 2023 году будут ежемесячно получать соцвыплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, размер выплаты будет зависеть от специальности медицинского работника. Деньги получат примерно 1 миллион 100 тысяч медиков по всей стране, включая ее новые регионы. На это выделены более 152 миллиардов рублей, добавил Мишустин.
Специальные соцвыплаты были установлены 1 января 2023 года. На них могут рассчитывать врачи и специалисты первичного звена здравоохранения РФ, доктора районных больниц и медицинские работники, занятые в скорой помощи.