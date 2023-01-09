Жителя Тольятти будут судить за распространение порнографии

В ГУ МВД России по Самарской области объяснили претензии к 25-летнему жителю Тольятти.
По версии следствия, ранее судимый за кражу молодой человек у себя дома в Автозаводском районе Тольятти создал в одной из соцсетей фейковый аккаунт и распространял там фото порнографического характера, сообщает samara.kp.ru.
При обыске у него были изъяты компьютер, носители информации и фотоаппаратура, на которой содержались порнографические фотографии и видео. Материалы уголовного дела по статье «Незаконный оборот порнографических материалов» переданы в суд.