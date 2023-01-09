Сбежавший из России Артур Смольянинов соврал о «куче» предложений в США

Актер Артур Смольянинов уехал из России, высказав резкую позицию против спецоперации на Украине. Звезда фильма «9 рота» заявила, что будет работать в США, где предлагают проекты, что оказалось обманом.
Смольянинов уехал из России, громко хлопнув дверью. Артист заявил, что он востребован в США, где ему якобы предлагают работать. Оказалось, что за океан артист так и не поехал, так как на деле его там никто не ждет.
«Актер заявил при отъезде, что у него «куча» предложений в США. Наврал. Ну и сильно преувеличил правду. Все предложения, как выясняется, — это клип «Ногу Свело!», который все уже видели. Он на машине переехал в Норвегию, немного помотался и осел в Латвии, так как хорошо общается с [актрисой Чулпан] Хаматовой. Но работы пока там нет совсем. Отсюда он уехал, так как работы стало действительно немного. Но не из-за его позиции, а из-за того, что часто выпивает», — сообщил источник ФАН.
Звезда «9 роты» прославилась резкой русофобской позицией. Артист оскорбил свою страну и соотечественников, заявив, что готов взяться за оружие ради защиты Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.