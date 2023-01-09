Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Первая в мире вакцина для пчел одобрена к применению в США

Общество
Первая в мире вакцина для пчел одобрена к применению в США

Министерство сельского хозяйства США одобрило к применению первую в мире вакцину, предназначенную для пчел. Препарат предназначен для формирования иммунитета к американскому гнильцу.

Подчеркивается, что американский гнилец — смертельно опасное заболевание, которое поражает личинки пчел. Массовая гибель насекомых, вызванная гнильцом, крайне негативно влияет на состояние аграрного сектора, так как пчелы являются производителями меда и воска, а также естественными опылителями, передает Planet Today.

Вакцина состоит из убитых бактерий возбудителя заболевания — Paenibacillus larvae. Ее скармливают пчеломатке, предварительно смешав ее с маточным молочком. Это позволяет сформировать у всего потомства врожденный иммунитет.
пчелы насекомые вакцина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду