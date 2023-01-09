Первая в мире вакцина для пчел одобрена к применению в США

Подчеркивается, что американский гнилец — смертельно опасное заболевание, которое поражает личинки пчел. Массовая гибель насекомых, вызванная гнильцом, крайне негативно влияет на состояние аграрного сектора, так как пчелы являются производителями меда и воска, а также естественными опылителями, передает Planet Today.