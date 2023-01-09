Первая в мире вакцина для пчел одобрена к применению в США

Министерство сельского хозяйства США одобрило к применению первую в мире вакцину, предназначенную для пчел. Препарат предназначен для формирования иммунитета к американскому гнильцу.
Подчеркивается, что американский гнилец — смертельно опасное заболевание, которое поражает личинки пчел. Массовая гибель насекомых, вызванная гнильцом, крайне негативно влияет на состояние аграрного сектора, так как пчелы являются производителями меда и воска, а также естественными опылителями, передает Planet Today.
Вакцина состоит из убитых бактерий возбудителя заболевания — Paenibacillus larvae. Ее скармливают пчеломатке, предварительно смешав ее с маточным молочком. Это позволяет сформировать у всего потомства врожденный иммунитет.