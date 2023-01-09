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Минюст Бразилии потребовал имена всех, кто приезжал на протесты в поддержку Болсонару

Весь мир
Минюст Бразилии потребовал имена всех, кто приезжал на протесты в поддержку Болсонару

Бразилиа, 9 января. Министерство юстиции обязало транспортные компании прислать список пассажиров автобусов за три дня протестов в Бразилиа. Это поможет правоохранительным органам задержать всех участников погромов правительственных зданий.

Ранее Верховный суд Бразилии распорядился демонтировать лагеря протестующих, разбитые в Бразилиа перед штаб-квартирой армии и у других правительственных зданий.

Протесты сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару начались еще в конце 2022 года. Демонстранты заявляли, что нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах с помощью махинаций, и требовали его отставки.

В воскресенье, 8 января, сторонники Болсонару захватили здания Национального конгресса, президентского дворца Планальту и Верховного суда.

По информации СМИ, в беспорядках приняли участие около пяти тысяч человек. По меньшей мере 46 местных жителей пострадали в результате погромов.

Сотрудники правоохранительных органов Бразилии уже задержали более 400 протестующих. Участникам погромов может грозить до 12 лет лишения свободы.
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