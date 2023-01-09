Серия «заворотов» от всевозможных стран для Киева продолжится. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов в беседе с международной редакцией ФАН.
Киев просил Грузию вернуть переданные ей в 2008 году комплексы «Бук», но получил отказ. Об этом заявил украинский временный поверенный в Тбилиси Андрей Касьянов.
Как отметил Милонов, Киев все чаще получает «отворот-поворот» от партнеров, поскольку уже долгое время просит вооружение, но что-то никак не может продемонстрировать хоть какое-нибудь эффективное его применение.
«Поэтому "незалежная" пошла "шакалить" по донорам второго порядка. И здесь наткнулась на Грузию, которая получила в 2008 году комплексы "Бук" от Киева.
И все мы прекрасно понимаем, что поставили их не от украинской щедрости, а в силу того, что это была чисто американская операция и последовало указание США передать "Буки" Грузии», — пояснил эксперт.
По словам депутата, сейчас Киев пытается отнять эти комплексы. Но Тбилиси их не отдаст.
«Грузия занимает гораздо более разумную позицию, чем Украина. Она предпочитает урегулировать имеющиеся сложности дипломатическим путем. А то, что серия отказов от всевозможных стран для Киева продолжится, это очевидно», — подытожил Виталий Милонов.
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