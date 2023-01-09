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Дандыкин: ВСУ ждет «ледовая мясорубка» при попытке форсировать Днепр в Запорожской области

Армия
Дандыкин: ВСУ ждет «ледовая мясорубка» при попытке форсировать Днепр в Запорожской области

Командование ВСУ фактически отправит военных на смерть, если решится форсировать Днепр в Запорожской области, сообщил аналитик Василий Дандыкин.

В комментарии для «МК» он отметил, что российские военные создали надежную систему обороны на левом берегу реки.

«Форсировать Днепр — для ВСУ это самоубийство. Если даже какую-то часть и высадят, она будет немедленно окружена и уничтожена. Потому что подкрепления не будет. Будет речная ледовая мясорубка», — спрогнозировал собеседник журналистов.

В то же время он не исключил, что тема форсирования Днепра может быть элементом дезинформации для отвлечения внимания ВС РФ от Запорожского направления.
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