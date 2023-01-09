Участник спецоперации спас жизнь женщине в Коврове, которую ранило осколком скамейки

Участник спецоперации спас истекающую кровью жительницу Коврова во Владимирской области. Она была ранена осколком лавочки после взрыва петарды.
Неизвестные засунули петарду в ржавый каркас старой лавочки, когда мимо проходила 43-летняя женщина по имени Оксана. После взрыва осколок скамейки повредил ногу ковровчанке.
На помощь ей пришел находившийся в отпуске участник специальной военной операции по имени Николай. Со своим другом он оказал женщине первую помощь, перемотав ногу ремнем.
Позже Оксану доставили в больницу, где извлекли осколок из ноги и зашили рану. МВД выясняет обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал SHOT.