Тюменских врачей скорой помощи в 4 раза чаще вызывали в период новогодних праздников

Как пишет сетевое издание «МегаТюмень», всего за данный период в круглосуточном режиме сотрудники диспетчерской службы передали в медучреждения 6 107 вызовов, во всех случаях состояние граждан не представляло угрозы для жизни. Вызовы в основном были связаны с повышением АД, температуры, болью в пояснице и т. п., отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.