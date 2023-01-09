Тюменских врачей скорой помощи в 4 раза чаще вызывали в период новогодних праздников

Медики скорой оказали помощь 4 595 жителям областной столицы и Тюменского района. Из них 2 335 вызовов были экстренными, остальные – неотложными. Всего в стационары привезли 2 172 пациента.
Как пишет сетевое издание «МегаТюмень», всего за данный период в круглосуточном режиме сотрудники диспетчерской службы передали в медучреждения 6 107 вызовов, во всех случаях состояние граждан не представляло угрозы для жизни. Вызовы в основном были связаны с повышением АД, температуры, болью в пояснице и т. п., отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Помимо этого, врачи оперативного отдела проинструктировали 379 абонентов на предмет вопросов оказания самопомощи и взаимопомощи в обстоятельствах, при которых выезд медиков не потребовался.