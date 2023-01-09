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Спасательная группа из Каратайки на снегоходах добралась до места крушения Ан-2 в НАО

Происшествия
Спасательная группа из Каратайки на снегоходах добралась до места крушения Ан-2 в НАО

Группа из Каратайки на снегоходах добралась до места крушения легкомоторного самолета. Ан-2. В спасательное формирование вошли фельдшер и медсестра, они осматривают пострадавших, сообщил источник ФАН.

Связь с поселком осуществляется только посредством воздушной техники, однако ввиду погодных условий вертолет вылететь не смог. Пострадавших транспортируют в местную амбулаторию, остальных пристроят на ночлег. Как только метеоусловия нормализуются, за ними вылетят спасатели.

Напомним, самолет Ан-2, на борту которого находилось 12 человек, совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка в НАО. В результате два человека погибли, один из них — пилот. Причины и обстоятельства ЧП станут известны по итогам проверки.
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