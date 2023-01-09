Спасательная группа из Каратайки на снегоходах добралась до места крушения Ан-2 в НАО

Напомним, самолет Ан-2, на борту которого находилось 12 человек, совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка в НАО. В результате два человека погибли, один из них — пилот. Причины и обстоятельства ЧП станут известны по итогам проверки.