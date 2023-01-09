Евросоюз намерен поднимать вопрос о восстановлении Украины уже сейчас

Европейский союз намерен поднимать обсуждения о восстановлении Украины уже сейчас, поскольку это будет длительный процесс. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
Она отметила, что ЕС готов принять ведущую роль в реализации данного вопроса. Более того, «Большая семерка» согласовала создание координационной платформы для решения актуальных проблем при взаимодействии всех участников, сказала Писонеро в ходе брифинга в Брюсселе.
«Важно начать планирование работы уже сейчас, хотя на данном этапе основные усилия, конечно, направлены на удовлетворение экстренных финансовых потребностей Украины», — подчеркнула представитель ЕК.
Ранее автор Newsweek Кэтрин Фунг предрекла Киеву возможную потерю поддержки НАТО. Причиной этого может стать полное истощение арсеналов Североатлантического альянса, считает обозреватель.