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Евросоюз намерен поднимать вопрос о восстановлении Украины уже сейчас

Политика
Евросоюз намерен поднимать вопрос о восстановлении Украины уже сейчас

Европейский союз намерен поднимать обсуждения о восстановлении Украины уже сейчас, поскольку это будет длительный процесс. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

Она отметила, что ЕС готов принять ведущую роль в реализации данного вопроса. Более того, «Большая семерка» согласовала создание координационной платформы для решения актуальных проблем при взаимодействии всех участников, сказала Писонеро в ходе брифинга в Брюсселе.

«Важно начать планирование работы уже сейчас, хотя на данном этапе основные усилия, конечно, направлены на удовлетворение экстренных финансовых потребностей Украины», — подчеркнула представитель ЕК.

Ранее автор Newsweek Кэтрин Фунг предрекла Киеву возможную потерю поддержки НАТО. Причиной этого может стать полное истощение арсеналов Североатлантического альянса, считает обозреватель.
Украина ЕС евросоюз ана писонеро
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