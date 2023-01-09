Евросоюз намерен поднимать вопрос о восстановлении Украины уже сейчас

Она отметила, что ЕС готов принять ведущую роль в реализации данного вопроса. Более того, «Большая семерка» согласовала создание координационной платформы для решения актуальных проблем при взаимодействии всех участников, сказала Писонеро в ходе брифинга в Брюсселе.