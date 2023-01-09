Состояние Никиты Михалкова стабилизировалось

По данным ФАН, известный режиссер по-прежнему остается в реанимации Московской клинической городской больницы №52. Источник в медицинском учреждении сообщил, что состояние знаменитого пациента удалось стабилизировать, также температура немного спала – сейчас она ниже 38 градусов.
О том, что состояние здоровья режиссера стабильно, подтвердил и его друг Александр Адабашьян:
«На данный момент ничего не известно, никаких изменений, но состояние стабильно», - сообщил он в беседе с ФАН.
Сегодня появилась информация о том, что один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Однако в больнице данный факт не подтверждают.
Никита Михалков попал в больницу 5 января. Он с конца прошлого года заболел и пятого решил вызвать скорую, врачи которой его госпитализировали. Больница, в которой лежит Михалков, сейчас закрыта на карантин, поэтому связь даже с родственниками по телефону.