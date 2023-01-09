Состояние Никиты Михалкова стабилизировалось

Никита Михалков попал в больницу 5 января. Он с конца прошлого года заболел и пятого решил вызвать скорую, врачи которой его госпитализировали. Больница, в которой лежит Михалков, сейчас закрыта на карантин, поэтому связь даже с родственниками по телефону.