Российские психиатры требуют ввести мораторий на классификатор ВОЗ о трансгендерах

Причем, жертвами ЛГБТ-пропаганды стали не только молодые люди, решившие сменить пол, но и врачи. По словам юриста, ответственного секретаря Комитета Союза по защите жизни и повышения демографии Софии Дробязко, под давлением международных организаций и ЛГБТ-лобби в России последовательно были сняты препятствия на пути проведения операций по смене пола. В частности, сокращен срок, в течение которого человек должен был состоять на учете у психиатра до получения справки о смене пола. В приказе Минздрава, по словам юриста, этот момент прописан таким образом, что он дает врач-психиатру возможность по своему усмотрению устанавливает диагноз, и уже на основании этого диагноза любой желающий может обращаться в комиссию по смене пола. Этой законодательной неопределенность вовсю пользуются так называемых транс-френдли специалисты, которые организовали своеобразный конвейер, открыв в частных клиниках практически в каждом субъекте РФ комиссии по смене пола.