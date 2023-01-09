Российские психиатры требуют ввести мораторий на классификатор ВОЗ о трансгендерах

Врачи и юристы рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как, используя административный ресурс и СМИ, извращенцы на Западе и в РФ пытаются навязать обществу свои представления о нормах сексуальной жизни.
Усилиями гомосексуалистов во власти и нескольких политически ангажированных психиатров, которые получили административный ресурс и неограниченный доступ к СМИ, на Западе отметены понятия мужского и женского. В результате их активности международные медицинские организации и ВОЗ назвали смену полу нормальным явлением и стали поощрять людей проводить необратимые операции по смене пола. Попали под воздействие западной лгбт-пропаганды, к сожалению, и многие россияне, рассказала ведущая программы «Семейные ценности» медиагруппы «Патриот» директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
Причем, жертвами ЛГБТ-пропаганды стали не только молодые люди, решившие сменить пол, но и врачи. По словам юриста, ответственного секретаря Комитета Союза по защите жизни и повышения демографии Софии Дробязко, под давлением международных организаций и ЛГБТ-лобби в России последовательно были сняты препятствия на пути проведения операций по смене пола. В частности, сокращен срок, в течение которого человек должен был состоять на учете у психиатра до получения справки о смене пола. В приказе Минздрава, по словам юриста, этот момент прописан таким образом, что он дает врач-психиатру возможность по своему усмотрению устанавливает диагноз, и уже на основании этого диагноза любой желающий может обращаться в комиссию по смене пола. Этой законодательной неопределенность вовсю пользуются так называемых транс-френдли специалисты, которые организовали своеобразный конвейер, открыв в частных клиниках практически в каждом субъекте РФ комиссии по смене пола.
«Эти специалисты, которые прошли обучение в соответствующих организациях ЛГБТ, открыто заявляют в рекламе: мы не будем вас мучать своей диагностикой, и за 20-30 тысяч рублей за 3-7 дней поставим вам этот диагноз и выдадим справку. Даже указывают, что в случае, если они не выдадут эту справку, то вернут часть денег. Понятно, что такие условия практически гарантируют получение такого рода документа», — рассказала София Дробязко.
Родители в шоке от такой практики, поскольку участились случаи, когда дети ставят их перед фактом, принося подобные справки, как только им исполняется 18 лет. По словам юриста, латентность в молодежной среде очень высокая, но Минздрав не делится с общественными организациями соответствующей статистикой.
«Мы отправляли запросы в загсы, в Минздрав, но нам никто не может ответить на вопрос, какое количество людей сменили документы в связи со сменой пола и какое количество справок о смене пола было выдано в течении последних 10 лет», — заявила София Дробязко.
Юрист констатирует, что в РФ, к сожалению, уже сложилась устойчивая бизнес-структура по предоставлению услуг в области смены пола, и люди, которые на этом зарабатывают большие деньги, вряд ли добровольно от этого откажутся.
«Эта бизнес-структура заинтересована в появлении все новых и новых клиентов-потребителей. Трансгендер пожизненно потребляет гормоны, он является пожизненным клиентом психолога, потому что с теми проблемами, с которыми он приходит, он не может справиться сам», — пояснила София Дробязко.
Главный врач Лечебно-реабилитационного научного центра ООО «Феникс» Ольга Бухановская отмечает, что эксперименты со сменой пола наносят большой ущерб не только здоровью отдельных людей, но и общества в целом. По ее словам, ЛГБТ-активисты, включая транс-френдли специалистов, входящих в комиссии по смене пола в частных клиниках, внедряются в очень специфическую область психиатрии, которая лечит шизофрению. Специалисты этих комиссий, по словам врача, в большинстве профессионально неграмотные, и не могут отличить, где у человека транссексуализм, а где вялотекущая шизофрения.
«Надо дифференцировать транссексуализм с инициальным периодом шизофренического процесса, с вялотекущей шизофренией — то, что сейчас называется шизотипическим расстройством. Надо дифференцировать его с трансвестизмом, когда человек испытывает сексуальное возбуждение при переодевании, и у него формируется зависимое поведение. Это очень щепетильные вопросы, и надо быть грамотным, умным человеком, и знать советскую психиатрию, за которую сейчас многих из нас ругают, чтобы разбираться в них», — отметила Ольга Бухановская.
По словам эксперта, доктора ее лечебно-профилактического центра с облегчением отреагировали на принятие закона о запрете пропаганда ЛГБТ, потому что он ставит преграду и на пути тиражирования малограмотных психологов, которые активно внедряются в сферу человеческой психики.
«Они все перевернули с ног на голову, заявляя о том, что все норма и все имеют право творить со своим телом, со своим здоровьем, с гормональным фоном все, что угодно. Это, кончено, не так», — заявила Ольга Бухановская.
Эксперт считает непрофессионально составленным приказ Минздрава о выдаче справок об изменения пола.
«Я не знаю, с кем они советовались, но он написан абсолютно безграмотно и явно с подачей тех людей, которые считают, что это проблема сексологии. У людей, у которых возникают вопросы по поводу спорных половых состояний, практически нет никаких сексуальных проблем. Все их проблемы только в головном мозге, в психике, поэтому никакие сексологи в этой комиссии не должны быть», — пояснила Ольга Бухановская.
София Дробязко сожалеет, что российский Минздрав продолжает идти на поводу у Всемирной организации здравоохранения. Юрист считает опасными новые подходы ВОЗ к диагностике многих социально-опасных заболеваний, таких как педофилия, зоофилия, фетишизм, садизм и других форм извращений. По ее мнению, своими действиями ВОЗ преследует цель депатологизации многих социально-опасных заболеваний.
Ольга Бухановская согласна с оценками юриста. По ее мнению, правительство РФ должно наложить мораторий на введение в России положений разработанного ВОЗ Одиннадцатого классификатора Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ11).
«Если есть у вас возможность, боритесь за то, чтобы в нашей стране ввели мораторий и не разрешали использование МКБ 11, особенно, его психиатрического раздела, связанного с психическими и поведенческими расстройствами. И, безусловно, раздела, который связан с расстройствами сексуального здоровья, куда отнесли половое несоответствие», — заявила Ольга Бухановская.
Если МКБ11 будет принят в РФ, считает она, то уровень психиатрии в нашей стране опустится на тот же примитивный уровень, что и на Западе, а десятки тысяч граждан России станут инвалидами.