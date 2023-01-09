Пригожин: что касается моей репутации и репутации ЧВК «Вагнер» — цыплят по осени считают

Российский бизнесмен Евгений Пригожин высказал мнение о критике в сторону ЧВК «Вагнер», которая распространяется в социальных сетях, предположительно, ботофермами.
Предприниматель отметил, что делать выводы об успешности попыток очернить его репутацию и репутацию «музыкантов» еще рано.
«У меня, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы мониторить социальные сети. Но из того, что мне докладывают сотрудники пресс-службы, критика меня и ЧВК "Вагнер" в основном происходит в украинском сегменте. Что касается ботоферм и к кому они относятся. Про свои ботофермы я знаю все, а про чужие очень мало. У всех цепей много звеньев, а где и как они переплетутся, покажет лишь время. Поэтому что касается моей репутации и репутации ЧВК "Вагнер" — цыплят по осени считают. А осень подтянется к сентябрю 2023 года», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель рассказал, что американские спецслужбы могут быть причастны к распространению в Сети фейковой информации о бойцах ЧВК «Вагнер».