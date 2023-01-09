Политолог Куса: Украина — абсолютный заложник электоральных циклов в США

Она также считает, что судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля. Также эксперты The Washington Post полагают, что заявленного пакета помощи США в размере 45 миллиардов Украине хватит на год, но дальше «все ставки снимаются». И, хотя на стороне Украины — западная поддержка, аналитики видят массу проблем, с которыми могут столкнуться в будущем Киев и ВСУ.