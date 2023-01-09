Политолог Куса: Украина — абсолютный заложник электоральных циклов в США

Как заявила американская газета The Washington Post, сегодня судьба Украины все больше зависит от переменных, влиять на которые она не в состоянии. Издание уверено, что будущее страны окажется под вопросом после президентских выборов в США в 2024-м. Как сообщил по этому поводу эксперт-международник Илия Куса, сегодня Украина полностью зависит от перипетий внутренней политики Америки.
Аналитики из The Washington Post выразили сомнения в способности Запада бесконечно обеспечивать Киев боеприпасами. Они считают, что боеспособность вооруженных сил Украины из-за этого может быть подорвана, что приведет к их истощению. Также американское издание уверено, что тяжелое финансовое положение Украины «ставит под сомнение ее независимость».
По мнению эксперта Чикагского совета по глобальным вопросам Элизабет Шекелфорд, которую цитирует издание, будущие обязательства Вашингтона по поставкам Киеву вооружений «могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в борьбе за Белый дом в 2024-м».
«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен в сравнении с огромным количеством оружия, поставляемого на Украину Вашингтоном. Будущие обязательства США могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в борьбе за Белый дом в 2024 году. К тому моменту шансы Украины действительно уменьшатся», — заявила Шекелфорд.
Она также считает, что судьба Украины становится все более зависимой от переменных, находящихся вне ее контроля. Также эксперты The Washington Post полагают, что заявленного пакета помощи США в размере 45 миллиардов Украине хватит на год, но дальше «все ставки снимаются». И, хотя на стороне Украины — западная поддержка, аналитики видят массу проблем, с которыми могут столкнуться в будущем Киев и ВСУ.
Как заявил политолог-международник Илия Куса, американские демократы сделают все от них зависящее, чтобы военная спецоперация РФ на Украине затянулась как минимум до 2024 года, когда пройдут президентские выборы в Штатах.
«Украина, как и многие другие страны — абсолютный заложник электоральных циклов в США. Соединенные Штаты до сих пор являются государством, имеющим глобальное влияние. Все, что там происходит, прямо влияет на мировые процессы, так как американская внешняя политика подчинена внутренним политическим процессам, — отметил Куса. — У Штатов есть все возможности затянуть конфликт как минимум до 2024 года. Они уже их использовали, например, когда в марте 2022-го были попытки Киева напрямую договориться с РФ — тогда Вашингтон выступил резко против. То есть, у США есть возможность влиять на этот процесс, например, запретив Киеву мирные переговоры или предложив какие-то альтернативные варианты. Способов затянуть военный конфликт у США много, но будет ли Америка продолжать это делать, пока не ясно. Пока похоже, что они нацелены действовать именно так».
При этом, отметил Куса, для американских избирателей вопрос о судьбе Украины не настолько важен, что может повлиять на результаты выборов.
«Дело в том, что судьба Украины для подавляющего большинства американцев совсем не существенна. В медиапространстве США тема Украины занимает не более 5% условного эфира. То есть, ситуация на Украине не является приоритетным вопросом для среднего избирателя в Америке. Приоритетными для него являются вопросы внутренней политики — социально-экономическое развитие, благосостояние населения США, инфляция, безработица, вопросы ипотеки, курса доллара, цен на бензин, контроля над оружием, а также куча других культурных и расовых вопросов. Да, Украина — один из известных американцам вопросов внешней политики, наряду с Северной Кореей и Ираном. Но это не вопрос, который существенно влияет на американского избирателя», — сообщил Илия Куса.
При этом эксперт-международник уверен, что сами Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не намерены прямо вмешиваться в украинский конфликт.
«Нет, это невозможно по определению. В американском истеблишменте есть консенсус по этому поводу — как демократы, так и республиканцы неоднократно заявляли, что отправлять свои войска на Украину они ни в коем случае не намерены. Я думаю, что прямое вовлечение Вашингтона в военный конфликт возможно разве что в ситуации, если произойдет прямое столкновение России со страной НАТО, вроде Польши или страны Балтии. Или, если конфликт примет такие масштабы, что станет угрожать безопасности европейского континента и самих американцев. Только в таком «экстремальном» варианте США могут подумать о вмешательстве. Но, пока военные действия локализованы на территории Украины, они не будут отправлять войска, об этом и Байден, и его оппоненты четко заявляют», — напомнил Куса.
Впрочем, указал аналитик, Запад не спешит прямо вмешиваться в конфликт еще и потому, что эта идея не имеет поддержки общественного мнения в самих США.
«На Западе откровенно не хотят и боятся ядерной войны. А прямое участие Запада в конфликте, как там считают, будет означать ядерный удар со стороны России. Кроме того, в США не знают, что дальше делать с Россией, на этот вопрос у них пока что нет ответа. Очень много вопросов, на которые на Западе нет ответа, и по этой причине они очень осторожничают. Хотя, в отличие от весны, сегодня военные поставки Украине носят весьма серьезный характер — это беспрецедентные масштабы и объемы помощи. Поэтому их не стоит недооценивать», — заключил Куса.
Напомним, как ранее заявил политолог-американист Малек Дудаков, сегодня республиканцы в Конгрессе США переживают серьезный внутренний раскол, поэтому их лидеру Кевину Маккарти придется все время искать компромиссы. В свою очередь, президент Байден теперь больше не сможет свободно выделять миллионы долларов на военные нужды Украины. Он также выразил уверенность, что в сентябре, когда будет приниматься новый бюджет США, объемы помощи Украинесерьезно сократятся.
«Байдену будет крайне непросто проводить какие-то свои идеи в Конгрессе», — заявил Дудаков.