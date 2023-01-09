WGC: мировые центробанки закупили около 50 тонн золота в ноябре 2022 года

Мировые центробанки закупили 49,7 тонн в ноябре 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC).
По данны WGC, в ноябре национальные банки ряда стран закупили золота на 47% больше октябрьских показателей. Лидерами по количеству купленного за этот период золота стали Китай (32 тонны), Турция (19,3 тонны) и Киргизия. Сообщается, что киргизский финансовый регулятор закупил три тонны золота, увеличив золотовалютный резерв до 16 тонн.
При этом крупнейшими продавцами оказались Казахстан и Узбекистан, которые сократили запасы золота на четыре тонны (до 380 тонн) и на две тонны (до 397 тонн) соответственно.