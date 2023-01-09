Ми-8 со спасателями вылетит к месту крушения Ан-2 в НАО после улучшения погодных условий

Ми-8 привлекут для спасательной операции после крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономной округе. В настоящее время вертолет приведен в готовность, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Вылет судна с аэропорта Нарьян-Мар со спасателями на борту будет произведен сразу после улучшения погодных условий в районе ЧП.
Напомним, самолет летел по маршруту Усть-Кара – Каратайка. Из-за погоды экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку на площадке Варандей. Около поселка Каратайка самолет совершил жесткую посадку. На борту 2 члена экипажа и 10 пассажиров, информация о пострадавших уточняется.
МЧС России направило наземную группировку на снегоходах. Кроме того, Росавиация создаст группу экспертов для расследования причин и обстоятельств произошедшего.