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Экс-игрок «Спартака» Хубиев оказался среди живущих в аэропорту Сеула россиян

Спорт
Экс-игрок «Спартака» Хубиев оказался среди живущих в аэропорту Сеула россиян

Бывший футболист нальчикского «Спартака» Джашар Хубиев вместе с другими российскими гражданами живет в международном аэропорту Сеула «Инчхон». Южнокорейские власти отказали им в предоставлении политического убежища.

Местные органы считают, что уклонение от призыва в связи с частичной мобилизацией на фоне специальной военной операции на территории Украины не является удовлетворительной причиной, передает The Korea Times. Один из российских граждан подал в суд на решение корейских властей, однако быстро получил отказ, сообщает «360» со ссылкой на издание.

Стоит отметить, что вероятность получения политического убежища в Южной Кореи крайне мала. Всего 1,3% людей смогли остаться в стране, передает «Царьград».
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