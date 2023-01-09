Экс-игрок «Спартака» Хубиев оказался среди живущих в аэропорту Сеула россиян

Местные органы считают, что уклонение от призыва в связи с частичной мобилизацией на фоне специальной военной операции на территории Украины не является удовлетворительной причиной, передает The Korea Times. Один из российских граждан подал в суд на решение корейских властей, однако быстро получил отказ, сообщает «360» со ссылкой на издание.