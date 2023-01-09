Психологи рассказали, как справиться с депрессией после новогодних праздников

Побороть внезапно нахлынувшую депрессию после новогодних праздников и настроиться на рабочий лад помогут несложные советы, предлагаемые психологами.
Рекомендации по борьбе с депрессией приводятся в статье Общественной Службы Новостей. Первым в списке идет совет поболтать с коллегами. Отмечается, что это позволит улучшить настроение и облегчит работу.
Приходить в офис россиянам рекомендовали пораньше. Перед работой им предлагают выпить чашечку кофе и навести порядок на столе. Среди прочего, специалисты советуют награждать себя за труд, например, побаловать пирожным или отправиться на шопинг.
Для возвращения в рабочий график также необходимо нормализовать режим дня. Психологи советуют спать не менее семи часов в сутки.