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Психологи рассказали, как справиться с депрессией после новогодних праздников

Общество
Психологи рассказали, как справиться с депрессией после новогодних праздников

Побороть внезапно нахлынувшую депрессию после новогодних праздников и настроиться на рабочий лад помогут несложные советы, предлагаемые психологами.

Рекомендации по борьбе с депрессией приводятся в статье Общественной Службы Новостей. Первым в списке идет совет поболтать с коллегами. Отмечается, что это позволит улучшить настроение и облегчит работу.

Приходить в офис россиянам рекомендовали пораньше. Перед работой им предлагают выпить чашечку кофе и навести порядок на столе. Среди прочего, специалисты советуют награждать себя за труд, например, побаловать пирожным или отправиться на шопинг.

Для возвращения в рабочий график также необходимо нормализовать режим дня. Психологи советуют спать не менее семи часов в сутки.
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