Советник Эрдогана предложил передать сирийский город Алеппо под временный контроль Турции

По его мнению, если Анкара и Дамаск договорятся, то Алеппо перейдет под временный контроль Турции и туда без принуждения вернутся 1,5-2 миллиона сирийских беженцев. При этом представитель ПСР подчеркнул, что Анкара не намерена аннексировать часть территории САР, а лишь готова получить временный статус на управление Алеппо.