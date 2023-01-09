Советник Эрдогана предложил передать сирийский город Алеппо под временный контроль Турции

Анкара должна потребовать у Дамаска передачи ей под контроль города Алеппо для возвращения более 1,5 млн сирийских беженцев на родину. Об этом заявил старший советник председателя турецкой правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Ясин Актай в эфире телеканала Ülke TV.
Политик, консультирующий лидера ПСР и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, уточнил, что сирийский город должен находиться под контролем Турции, а точнее — боевиков так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА).
«Потому что Алеппо, обратите внимание, является одним из крупнейших после Стамбула мегаполисов османского времени. Алеппо также является важным источником миграции. С начала [конфликта в САР] город находился под контролем ССА, революционеров и оппозиции», — сказал Актай.
По его мнению, если Анкара и Дамаск договорятся, то Алеппо перейдет под временный контроль Турции и туда без принуждения вернутся 1,5-2 миллиона сирийских беженцев. При этом представитель ПСР подчеркнул, что Анкара не намерена аннексировать часть территории САР, а лишь готова получить временный статус на управление Алеппо.
В настоящее время крупный город, расположенный на севере Сирии, контролируется легитимным правительством Дамаска. Населенный пункт был очищен Сирийской Арабской Армией (САА) и ВС РФ от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация) в конце 2016 года.
Тем не менее север провинции Алеппо находится под управлением ВС Турции и подконтрольных ей боевиков ССА. В частности, в результате турецкой операции «Щит Евфрата», осуществленной в 2016-2017 гг., города Эль-Баб, Джараблюс, Аазаз, Ар-Раи и другие населенные пункты были очищены от радикальных террористических группировок и перешли под контроль Анкары.
В 2018 году ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» против бойцов курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) на северо-западе провинции Алеппо. Результатом боевых действий стала оккупация Африна, населенного преимущественно курдами. Захват города спровоцировал бегство курдского населения и его дальнейшее заселение арабами и туркменами. В целом в районах САР, контролируемых Турцией и ССА, наблюдается криминогенная обстановка: разгул бандитов, кражи людей, теракты и демографические чистки.