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Подлесный объяснил, почему возникают задержки поставок западного оружия Украине

Армия
Подлесный объяснил, почему возникают задержки поставок западного оружия Украине

Страны Запада резко поставили на паузу процесс поставок вооружения Украине, в том числе танков. Политолог Геннадий Подлесный объяснил, почему так произошло.

По его словам, сложившаяся ситуация никак не связана с тем, что США и их союзники устали от требований украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что у американской стороны сейчас есть веские причины проявлять осторожность в вопросах поставок оружия, передает телеканал «360».

«Палата общин и представителей обрела наконец-то своего спикера, и чтобы не обострять отношения сейчас сверх меры с этой палатой, президент Джо Байден взял паузу», — заявил Подлесный.

Эксперт добавил, что нет никаких оснований надеяться на скорое прекращение поставок западного вооружения ВСУ.
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