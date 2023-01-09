Подлесный объяснил, почему возникают задержки поставок западного оружия Украине

Страны Запада резко поставили на паузу процесс поставок вооружения Украине, в том числе танков. Политолог Геннадий Подлесный объяснил, почему так произошло.
По его словам, сложившаяся ситуация никак не связана с тем, что США и их союзники устали от требований украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что у американской стороны сейчас есть веские причины проявлять осторожность в вопросах поставок оружия, передает телеканал «360».
«Палата общин и представителей обрела наконец-то своего спикера, и чтобы не обострять отношения сейчас сверх меры с этой палатой, президент Джо Байден взял паузу», — заявил Подлесный.
Эксперт добавил, что нет никаких оснований надеяться на скорое прекращение поставок западного вооружения ВСУ.