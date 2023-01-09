Подлесный объяснил, почему возникают задержки поставок западного оружия Украине

По его словам, сложившаяся ситуация никак не связана с тем, что США и их союзники устали от требований украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что у американской стороны сейчас есть веские причины проявлять осторожность в вопросах поставок оружия, передает телеканал «360».