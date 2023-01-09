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Bloomberg: Кувейт планирует в пять раз нарастить поставки дизельного топлива на рынок ЕС

Экономика
Bloomberg: Кувейт планирует в пять раз нарастить поставки дизельного топлива на рынок ЕС

Кувейт собирается в 2023 году нарастить экспорт дизтоплива и топлива для авиалайнеров в Евросоюз. Тем самым страна рассчитывает помочь ЕС компенсировать падение поставок из России, пишет Bloomberg.

По данным источника агентства, Кувейт повысит поставки дизельного топлива на европейский рынок в пять раз — до 2,5 млн тонн (около 50 тыс. баррелей в день), а авиатоплива — почти до 5 млн тонн.

Намерения кувейтской госкомпании Kuwait Petroleum Corp. по продаже авиакеросина исключают его продажу на спотовом рынке, говорит собеседник агентства. То есть фактический объем транзита в ЕС способен оказаться еще выше.

Согласно ожиданиям, иные ближневосточные производители нефти — такие как Саудовская Аравия и ОАЭ — также нарастят экспорт топлива в европейские государства в нынешнем году.

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез ранее подтвердил готовность инфраструктуры площадки для торговли газом с Европой, передает «ФедералПресс».
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