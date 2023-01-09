Югра вошла в число регионов с эффективными практиками поддержки учителей

Югру отметили среди лучших 12 регионов с самой успешной соцподдержкой учителей, которая включает в себя закрепление статуса учителя в обществе, а также устанавливающие социальные гарантии педагогов. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», в ХМАО меры соцпомощи направлены не только на учителей, но и на членов их семей. Нормы регионального закона предусматривают единоразовое пособие в размере двух должностных окладов для педагога и пособие на каждого члена семьи, переехавшего с ним, в размере 50% его должностного оклада, а также компенсация оплаты переезда учителя и членов его семьи и стоимости провоза багажа, заявили в министерстве.
Кроме того, в Югре учителям положен недельный оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте жительства. В текущем году ключевыми направлениями работы региональных органов станут привлечение молодых специалистов, соцгарантии и профессиональный рост педагогов, а также оказание помощи сельским школам.