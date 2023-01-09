Югра вошла в число регионов с эффективными практиками поддержки учителей

Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», в ХМАО меры соцпомощи направлены не только на учителей, но и на членов их семей. Нормы регионального закона предусматривают единоразовое пособие в размере двух должностных окладов для педагога и пособие на каждого члена семьи, переехавшего с ним, в размере 50% его должностного оклада, а также компенсация оплаты переезда учителя и членов его семьи и стоимости провоза багажа, заявили в министерстве.