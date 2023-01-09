В Кировской области успешно реализуется нацпроект «Образование»

В министерстве образования Кировской области оценили ход реализации нацпроекта «Образование» в 2022 году.
По данным ведомства, в минувшем году удалось отремонтировать спортзалы и оснастить современной техникой многие региональные школы. Так, в 16 учебных заведениях были выполнены капитальные ремонты и модернизация оборудования. В двух школах для детей-инвалидов оборудовали кабинеты психолога, дефектолога, логопеда и трудовые мастерские, сообщает «Кировская правда».
За год в 17 школах проведен ремонт спортивных залов. Создано более 60 «Точек роста», оснащенных современным оборудованием для преподавания биологии, основ робототехники, физики, химии и программирования.