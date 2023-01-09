Эксперт Сафонов прогнозирует структурную перестройку рынка труда в России

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил ситуацию с занятостью.
По мнению Сафонова, которым он поделился с РБК, в наступившем 2023 году у большинства российских работодателей неминуемо возникнет необходимость оптимизировать расходы на персонал. Это приведет к заметному росту доли самозанятых граждан, сообщает «Утро Ньюс».
Как считает Сафонов, из-за перетекания привычного формата трудовых отношений в режим самозанятости на рынке труда во всех видах деятельности с большой долей вероятности произойдет структурная перестройка.