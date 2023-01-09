Эксперт Сафонов прогнозирует структурную перестройку рынка труда в России

По мнению Сафонова, которым он поделился с РБК, в наступившем 2023 году у большинства российских работодателей неминуемо возникнет необходимость оптимизировать расходы на персонал. Это приведет к заметному росту доли самозанятых граждан, сообщает «Утро Ньюс».