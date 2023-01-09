Актер Бурляев заявил, что Смольянинов подписал себе приговор русофобскими репликами

Народный артист России Николай Бурляев высказался об Артуре Смольянинове, который попал в центр скандала. Он считает, что русофобскими высказываниями актер подписал себе приговор.
Озвученные мысли звезды «9 роты» Бурляев считает предательством Отечества. Народный артист подчеркнул, что такое умопомрачение появилось в голове Смольянинова не вчера, передает kp.ru.
«Но он себе этими репликами подписывает приговор. На вечные времена», — заявил актер и кинорежиссер.
Бурляев отметил, что в скором времени российский актер не будет нужен за границей, куда сбежал после начала спецоперации. Он считает, что Смольянинов и другие артисты, критикующие политику России, попали под «режиссуру сатаны».
Смольянинов ранее заявил, что ему плевать на будущее России в географическом плане. Кроме того, он выразил готовность встать на сторону ВСУ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело.