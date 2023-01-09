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Некоторые сотрудники судоходной компании Evergreen получили премии в 50 окладов

Экономика
Некоторые сотрудники судоходной компании Evergreen получили премии в 50 окладов

Годовые премии у некоторых сотрудников судоходной транспортной компании Evergreen Marine Corporation составили по несколько миллионов долларов (до 50 обычных окладов), сообщает Bloomberg.

Наиболее крупные суммы фирма выплатила работникам, заключившим контракт с главным офисом компании на Тайване. Размер выплат зависел от должности сотрудников.

Ранее о премиальной системе Evergreen писали журналисты тайваньского СМИ Taipei Times. По данным местного издания, некоторые менеджеры получили премии в размере 65 тыс. долларов.

Напомним, в последние два года судоходство приносит крупную прибыль. Только по итогам 2022 года Evergreen получила 20,7 млрд долларов — в три раза больше показателя 2020 года.
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