Запад «качает» мир: что объединяет визит Байдена на мексиканскую границу и протесты в Бразилии

Интересно, что как раз сейчас на границе с Мексикой находится президент США Джо Байден. Зачем? Официально — чтобы обсудить миграционные проблемы региона. Этим проблемам не один год, даже не одно десятилетие, но именно сейчас, когда одна Америка заполыхала стычками и восстаниями, политик из другой приезжает на границу поговорить на старую тему. Странное совпадение наводит на мысли, что фигура президента США выставлена на доску не случайно, а намеренно. Еще занятнее, что в соседней Бразилии сейчас проигрывается сюжет, который предварял приход самого Байдена к власти: протестующие, сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, заняли Национальный конгресс.