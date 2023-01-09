Запад «качает» мир: что объединяет визит Байдена на мексиканскую границу и протесты в Бразилии

Пока в Бразилии власти пытаются угомонить разбушевавшихся протестантов, сторонников прозападника, экс-президента страны Жаира Болсонару, на американо-мексиканскую границу впервые с момента вступления в свою должность решил наведаться президент США Джо Байден.
Этот внезапный визит американского лидера в приграничный с Мексикой Эль-Пасо для обсуждения пресловутых миграционных вопросов не случаен, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, совпадение: протесты в Бразилии, война между картелями и правительством в Мексике, а также визит лидера США на американо-мексиканскую границу, таковым не является.
В авторской колонке для ФАН политик высказал мысль, что колониальный Запад не собирается просто так сдаваться в борьбе за изживший себя однополярный мир, а потому из всех сил сейчас будет раскачивать ситуацию разных точках планеты, и, в первую очередь, в странах БРИКС, в число которых входит Бразилия.
Странное совпадение наводит на мысль, что фигура Байдена выставлена на доску неслучайно. Колонка Александра Толмачева
Пока мы отдыхали, на другом конце планеты — жарко. В Мексике настоящая война между правительством и картелями с применением авиации. В Бразилии протестующие захватили верховный суд и резиденцию главы государства Луиса Инасиу Лула да Силвы.
Интересно, что как раз сейчас на границе с Мексикой находится президент США Джо Байден. Зачем? Официально — чтобы обсудить миграционные проблемы региона. Этим проблемам не один год, даже не одно десятилетие, но именно сейчас, когда одна Америка заполыхала стычками и восстаниями, политик из другой приезжает на границу поговорить на старую тему. Странное совпадение наводит на мысли, что фигура президента США выставлена на доску не случайно, а намеренно. Еще занятнее, что в соседней Бразилии сейчас проигрывается сюжет, который предварял приход самого Байдена к власти: протестующие, сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, заняли Национальный конгресс.
Американцы уже признали, что в мексиканских провинциях работают их специальные подразделения. По Бразилии пока подобных данных официальных данных нет. Но не стоит сомневаться, что колониальный мир, о приближающемся конце которого говорил наш президент Владимир Путин, не сдастся просто так и будет «качать», прежде всего страны БРИКС.