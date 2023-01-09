Пресс-служба Пригожина показала разыскиваемого матерью бойца ВСУ Анатолия Бойко, пропавшего под Бахмутом

Напомним, что с просьбой найти сына на горячую линию «музыкантов» обратилась мать бойца. По ее словам, солдат не выходил на связь с декабря прошлого года. С целью успокоить женщину пресс-служба предпринимателя оперативно разыскала Бойко и позволила ему записать видеообращение, где тот рассказал о хорошем самочувствии и достойном отношении.