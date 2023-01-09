Пресс-служба Пригожина показала разыскиваемого матерью бойца ВСУ Анатолия Бойко, пропавшего под Бахмутом

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила об успешном завершении поиска пропавшего под Бахмутом военнослужащего ВСУ Анатолия Бойко. Он пребывает в полном здравии и находится в плену у бойцов ЧВК «Вагнер».
Напомним, что с просьбой найти сына на горячую линию «музыкантов» обратилась мать бойца. По ее словам, солдат не выходил на связь с декабря прошлого года. С целью успокоить женщину пресс-служба предпринимателя оперативно разыскала Бойко и позволила ему записать видеообращение, где тот рассказал о хорошем самочувствии и достойном отношении.
«Мама, привет. У меня все нормально, я нахожусь в плену у ЧВК "Вагнер", жив-здоров. Отношение нормальное — я ем, пью по распорядку. Никаких претензий нет. Передаю привет тебе, не нервничай, береги здоровье, папе привет, Инне. Надеюсь, в скором времени вернусь», — произнес военнопленный.
Напомним, что в районе Бахмута уже несколько месяцев идут тяжелейшие бои. В попытке сдержать натиск «вагнеровцев» подразделения ВСУ несут в этом районе колоссальные потери.