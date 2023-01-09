Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения Ан-2 в НАО

Напомним, самолет потерпел крушение рядом с поселком Каратайка. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и 10 пассажиров. В настоящее время известно о двух погибших. По предварительным данным, остальные получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают следователи.