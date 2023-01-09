«Пропали» Ворота Индии: страну накрыли густой туман и небывалое похолодание

Небывалое похолодание пришло в Индию. В стране, где обычно температура воздуха в январе колеблется в районе 15 градусов тепла и редко опускается ниже 10, термометры стали показывать отрицательные значения.
В столице, Нью-Дели, из-за сгустившегося тумана буквально исчезла местная достопримечательность — знаменитые Ворота Индии. Арку заволокло плотным туманом. Местные жители не припомнят, чтобы такое происходило раньше.
«Здесь впервые так холодно. Из-за тумана стали не видны Ворота Индии. Мы уже много раз бывали здесь, и врата всегда было хорошо видно. С каждым часом туман становится все гуще», — поделился местный житель.
В городе Сринагар, что находится севернее столицы, образовались небывалые очереди за теплыми вещами. Предприниматели не побрезговали «нагреть руки» на случившемся ажиотаже и высыпали на прилавки шарфы, кофты и теплую обувь — вещи, которые в принципе не пользуются спросом в обычное время.
«Из-за низких температур метеорологический департамент уже выпустил предупреждение, они говорят о возможном сильном снегопаде. Именно поэтому здесь, на воскресном рынке, столько людей. Они покупают теплую одежду, отопительные приборы и другие вещи, которые помогут им согреться», — рассказал житель города.
Аналогичные прогнозы погоды звучат и в соседних штатах — Пенджаб, Харьяна и Чандигарх. Местами температура воздуха уже опустилась до –3 градусов Цельсия.