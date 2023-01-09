«Пропали» Ворота Индии: страну накрыли густой туман и небывалое похолодание

В городе Сринагар, что находится севернее столицы, образовались небывалые очереди за теплыми вещами. Предприниматели не побрезговали «нагреть руки» на случившемся ажиотаже и высыпали на прилавки шарфы, кофты и теплую обувь — вещи, которые в принципе не пользуются спросом в обычное время.