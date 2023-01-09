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«Пропали» Ворота Индии: страну накрыли густой туман и небывалое похолодание

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Небывалое похолодание пришло в Индию. В стране, где обычно температура воздуха в январе колеблется в районе 15 градусов тепла и редко опускается ниже 10, термометры стали показывать отрицательные значения.

В столице, Нью-Дели, из-за сгустившегося тумана буквально исчезла местная достопримечательность — знаменитые Ворота Индии. Арку заволокло плотным туманом. Местные жители не припомнят, чтобы такое происходило раньше.

«Здесь впервые так холодно. Из-за тумана стали не видны Ворота Индии. Мы уже много раз бывали здесь, и врата всегда было хорошо видно. С каждым часом туман становится все гуще», — поделился местный житель.

В городе Сринагар, что находится севернее столицы, образовались небывалые очереди за теплыми вещами. Предприниматели не побрезговали «нагреть руки» на случившемся ажиотаже и высыпали на прилавки шарфы, кофты и теплую обувь — вещи, которые в принципе не пользуются спросом в обычное время.

«Пропали» Ворота Индии: страну накрыли густой туман и небывалое похолодание
«Из-за низких температур метеорологический департамент уже выпустил предупреждение, они говорят о возможном сильном снегопаде. Именно поэтому здесь, на воскресном рынке, столько людей. Они покупают теплую одежду, отопительные приборы и другие вещи, которые помогут им согреться», — рассказал житель города.

Аналогичные прогнозы погоды звучат и в соседних штатах — Пенджаб, Харьяна и Чандигарх. Местами температура воздуха уже опустилась до –3 градусов Цельсия.
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