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Машина с компанией молодых людей провалилась под лед в Саратовской области

Происшествия
Машина с компанией молодых людей провалилась под лед в Саратовской области

Легковой автомобиль ВАЗ-2110 с компанией молодых людей провалился под лед в Саратовской области. В результате инцидента никто не пострадал — приятели смогли самостоятельно выбраться из машины, после чего их эвакуировали в безопасное место, пишет ТАСС со ссылкой на региональную службу спасения.

Все случилось 8 января неподалеку от поселка Радищево на реке Большой Узень. По данным спасателей, внутри транспортного средства находились несколько парней 18-19 лет, а также один 17-летний местный житель. Юноши сами выбрались из ВАЗ на лед, но сильно замерзли, в связи с чем им понадобилась эвакуация.

Ребят доставили до ближайшего пункта жизнеобеспечения. Молодые люди отказались от медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства и детали ЧП.
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