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Школьница потеряла сознание из-за плохой вентиляции в старом московском доме

Происшествия
Школьница потеряла сознание из-за плохой вентиляции в старом московском доме

Несчастный случай произошел с 13-летней школьницей в одном из домов на Измайловском проспекте в Москве. Девочка потеряла сознание в ванной из-за плохой вентиляции, сообщает mk.ru.

По данным СМИ, несовершеннолетняя почувствовала себя плохо, когда находилась в ванной комнате одна. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи госпитализировали потерявшую сознание школьницу с симптомами отравления угарным газом.

Сперва медики сочли, что дело в неисправности газовой колонки, но потом стало ясно, что в жилом доме 1951 года постройки плохо работала вытяжная система вентиляции. По факту ЧП ведется разбирательство.
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