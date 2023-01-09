Школьница потеряла сознание из-за плохой вентиляции в старом московском доме

Несчастный случай произошел с 13-летней школьницей в одном из домов на Измайловском проспекте в Москве. Девочка потеряла сознание в ванной из-за плохой вентиляции, сообщает mk.ru.
По данным СМИ, несовершеннолетняя почувствовала себя плохо, когда находилась в ванной комнате одна. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи госпитализировали потерявшую сознание школьницу с симптомами отравления угарным газом.
Сперва медики сочли, что дело в неисправности газовой колонки, но потом стало ясно, что в жилом доме 1951 года постройки плохо работала вытяжная система вентиляции. По факту ЧП ведется разбирательство.