«На арену выходит точность и скорость принятия решений»: специалист в области кибербезапасности Косарев о разработке казанских студентов

Студенты Казанского государственного энергетического университета разработали интеллектуальную систему для поиска объектов, угрожающих безопасности людей в общественных местах. Это нейросеть, способная вычислять опасные предметы, несущие угрозу жизни и здоровью, как например, холодное оружие или взрывные устройства.
По мнению разработчиков, это поможет повысить уровень безопасности в общественных местах, поскольку система исключает ошибки распознавания объектов, вызванные человеческим фактором.
В интервью ФАН разработку казанских студентов оценил эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев.
— Какие перспективы в плане обеспечения безопасности открывает разработка казанских студентов?
— Ценность данной разработки заключается, прежде всего, в том, что есть увлеченный инновациями коллектив, он работает в России и молодые люди создают будущее технологий безопасности. Сама по себе, эта технология, не так важна, как тот опыт, который приобретают студенты, и что они на основании полученных знаний и опыта создадут в будущем. Я это говорю, потому что аналоги данной технологии уже существуют, и у критически настроенного читателя может сложиться впечатление, что по сути ничего нового не изобретено. Крайне интересно было бы установить эту систему параллельно с аналогами и в реальных условиях сравнить число ошибок. Общественное признание важности таких исследований и их практическая апробация создает важную основу для будущего российской IT-индустрии.
Разработка казанских студентов конкурирует на важном направлении сокращения числа ошибок из-за человеческого фактора в вопросах безопасности. Но есть еще кое-что не менее важное: скорость принятия решений. Настроенная и доработанная технология, о которой идет речь, позволит не просто принимать правильные решения, но и принимать их быстро. Скорость принятие решений — это фактор, зачастую, имеющий первостепенное значение в сфере безопасности.
— Это может стать частью более общей (глобальной) системы?
— Да, это должно стать частью более общей (глобальной) системы. Особенность Искусственного Интеллекта заключается в том, что чем больше у него данных для обучения (успешные и ложные срабатывания), тем эффективнее он работает. ИИ — это возможность создать из разнопланового опыта человека работающую технологию, которая будет без устали выполнять свои задачи.
— Нуждается ли сейчас IT-отрасль в перестройке (мобилизации) под нужды СВО?
— Проведение СВО привело к переосмыслению понимания всеми сторонами конфликта роли IT-технологий в войнах современности и войнах будущего. В эту гонку включаются студенты Казанского государственного энергетического университета, которые учат ИИ идентифицировать угрозы. В современной «Концепции прозрачного поля боя» — когда за счет интенсивного развития систем наблюдения всем сторонам конфликта точно известно местонахождение сил противника — на арену выходит точность и скорость принятие решений, идентификация угроз и принятие соответствующих угрозе мер.
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