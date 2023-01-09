«На арену выходит точность и скорость принятия решений»: специалист в области кибербезапасности Косарев о разработке казанских студентов

— Ценность данной разработки заключается, прежде всего, в том, что есть увлеченный инновациями коллектив, он работает в России и молодые люди создают будущее технологий безопасности. Сама по себе, эта технология, не так важна, как тот опыт, который приобретают студенты, и что они на основании полученных знаний и опыта создадут в будущем. Я это говорю, потому что аналоги данной технологии уже существуют, и у критически настроенного читателя может сложиться впечатление, что по сути ничего нового не изобретено. Крайне интересно было бы установить эту систему параллельно с аналогами и в реальных условиях сравнить число ошибок. Общественное признание важности таких исследований и их практическая апробация создает важную основу для будущего российской IT-индустрии.