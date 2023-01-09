Проездные билеты в Санкт-Петербурге стали самыми дорогими в РФ

Для сравнения, проездные в Москве продают за 2 540 и 1 560 рублей соответственно. Среди прочих крупных населенных пунктов, отмеченных в результатах исследования, называют Казань – 3 100 и 2 500 рублей, Екатеринбург с ценниками в 2 800 и 2 230 рублей и Новосибирск со стоимостью проездного абонемента 2 650 рублей для всех видов транспорта, в том числе и наземного.