Проездные билеты в Санкт-Петербурге стали самыми дорогими в РФ

Анализ цены проездных билетов на месяц в городах Российской Федерации показал, что самые дорогие «абонементы» на общественный транспорт продаются в Санкт-Петербурге. В Москве стоимость проездных оказалась более чем на одну тысячу рублей ниже.
Как пишет издание «Питерские заметки», Петербург оказался самым дорогим среди российских мегаполисов по показателям ценника проездных на месяц. Так, стоимость «абонемента» на все виды общественного транспорта в культурной столице России достигла 3 665 рублей, а на один наземный – 2 470 рублей.
Для сравнения, проездные в Москве продают за 2 540 и 1 560 рублей соответственно. Среди прочих крупных населенных пунктов, отмеченных в результатах исследования, называют Казань – 3 100 и 2 500 рублей, Екатеринбург с ценниками в 2 800 и 2 230 рублей и Новосибирск со стоимостью проездного абонемента 2 650 рублей для всех видов транспорта, в том числе и наземного.