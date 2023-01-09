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Пресс-служба «Конкорда» изучит информацию о пропаже без вести бойца ВСУ под Бахмутом

Украина
Пресс-служба «Конкорда» изучит информацию о пропаже без вести бойца ВСУ под Бахмутом

Пресс-служба компании «Конкорд» пообещала найти пропавшего в декабре около Бахмута бойца Вооруженных сил Украины Анатолия Бойко.

Мать украинского солдата обратилась на горячую линию «Спроси Вагнер» с просьбой помочь ей найти сына 1991 года рождения. Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина отреагировала на запрос и пообещала дать ответ в ближайшее время.

«На горячую линию https://t.me/SprosiWagner пришел запрос от матери бойца ВСУ, который пропал около Бахмута», — сказано в заявлении компании.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» ведет ожесточенные бои за здание городской администрации в Соледаре.
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