Пресс-служба «Конкорда» изучит информацию о пропаже без вести бойца ВСУ под Бахмутом

Мать украинского солдата обратилась на горячую линию «Спроси Вагнер» с просьбой помочь ей найти сына 1991 года рождения. Пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина отреагировала на запрос и пообещала дать ответ в ближайшее время.