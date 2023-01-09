Глава поселка Каратайка Яков Усачев отправился на место жесткой посадки Ан-2 в НАО

Руководитель поселка Каратайка Яков Усачев в НАО возглавил спасательную операцию и выехал на место жесткой посадки самолета Ан-2 с пассажирами. Об этом сообщает источник ФАН.
Напомним, самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек, в понедельник днем совершил жесткую посадку недалеко от поселка Каратайка в НАО. Известно, что в результате ЧП погибли два человека, один из них — пилот.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые осматривают место ЧП, допрашивают очевидцев. Рассматриваются несколько версий случившегося.