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Звезда «Движения вверх» Иван Колесников рассказал о советах по актерской игре от дочери

Общество
Звезда «Движения вверх» Иван Колесников рассказал о советах по актерской игре от дочери

Актер театра и кино Иван Колесников, известный широкой публике по роли в спортивной драме «Движение вверх», рассказал о старшей дочери Евдокии. Как выяснилось, девочка часто смотрит фильмы и сериалы с участием отца и даже дает ему советы по актерской игре.

По словам актера, после просмотра киноленты «Петр I: Последний царь и первый император» Евдокия рекомендовала ему перестать носить «маску» на лице.

«Дуня пожелала, чтобы у меня не было «маски» на лице в «Петре I». Она сказала: «Ты очень страшный!»» — цитирует актера «Газета.Ru».

Собеседник издания добавил, что его дочь готовит постановку в школе — «О любви» Антона Чехова.
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