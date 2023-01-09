Звезда «Движения вверх» Иван Колесников рассказал о советах по актерской игре от дочери

Актер театра и кино Иван Колесников, известный широкой публике по роли в спортивной драме «Движение вверх», рассказал о старшей дочери Евдокии. Как выяснилось, девочка часто смотрит фильмы и сериалы с участием отца и даже дает ему советы по актерской игре.
По словам актера, после просмотра киноленты «Петр I: Последний царь и первый император» Евдокия рекомендовала ему перестать носить «маску» на лице.
«Дуня пожелала, чтобы у меня не было «маски» на лице в «Петре I». Она сказала: «Ты очень страшный!»» — цитирует актера «Газета.Ru».
Собеседник издания добавил, что его дочь готовит постановку в школе — «О любви» Антона Чехова.